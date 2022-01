Huseierne krev forbetringar i straumstøtta

innenriks

– Ordninga Stortinget vedtok før jul, tek ikkje omsyn til at straumprisen og forbruket varierer gjennom døgnet. Det betyr at ordninga ikkje dekkjer opp for dei faktiske straumkostnadene for hushalda, seier generalsekretæren til organisasjonen Morten Andreas Meyer i ei pressemelding.

Han meiner ordninga bør endrast slik at det er det faktiske forbruket og kostnadene til straum som ligg til grunn for utrekning av støtta.

– Forbetringane Huseierne foreslår, vil innebere ein auke i den statlege støtta på mellom 500 og 1.000 kroner for eit gjennomsnittleg hushald. Straumrekninga vil framleis vere langt høgare enn normalt, men desse forbetringane vil representere verdifull økonomisk hjelp for mange, seier Meyer.

Den noverande straumpakken inneber at staten tek 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime. Meyer meiner staten bør auke dette til 75 prosent av kostnadene.

LO gjekk òg ut måndag med ei oppmoding til regjeringa om å forbetre straumpakken.

For desember får hushalda meir enn dobla straumrekning, samanlikna med kva dei har betalt tidlegare år. Måndag steig straumprisane igjen – til 1,3 kroner per kilowattime.

(©NPK)