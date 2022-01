Moxnes krev svar om Noregs rolle i militæroperasjonane i Irak og Syria

innenriks

Moxnes sende i desember eit skriftleg spørsmål til forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) etter at The New York Times den siste tida har komme med påstandar om at USA kan ha gjennomført ei rekkje luftangrep mot sivile mål i krigføringa mot Irak og Syria.

Det skriv NRK.

– Avsløringane om USAs hemmelege krig i Syria og Irak er oppsiktsvekkjande og sjokkerande. Dei angår oss fordi vi deltok i krigen mot terrorgruppa IS. Kva visste Noreg om dette? Kva har vi eigentleg vore med på? spør Moxnes.

I Enoksens svar står det at dei norske styrkane heile tida har lagt etterleving av krigsfolkeretten spesielt og folkeretten generelt til grunn for innsatsen sin, og at Noreg føreset at koalisjonspartnarane gjer det same.

Moxnes seier til NRK at han reagerer kraftig på svaret frå forsvarsministeren.

– At Noregs forsvarsminister ikkje vil kommentere dei siste avsløringane om amerikanske massedrap på sivile, kan ikkje aksepterast, seier Raudt-leiaren.

Ein talsmann for den amerikanske sentralkommandoen sa i ein kommentar til New York Times at USA vil lære av feila som er gjorde.

(©NPK)