Nakstad: For tidleg å konkludere om omikron i Noreg

innenriks

– Vi har ikkje nok innlagde pasientar med omikron i Noreg til å kunne rekne på det same, men stadig fleire data frå utlandet tyder på at omikronvarianten er årsak til omtrent halvparten så mange alvorlege sjukdomstilfelle som delta, og det er veldig bra, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Han kommenterer oppmuntrande tal frå Danmark, der Statens Serum Institut (SSI) no trur danskane kan leve som normalt igjen innan to månader – sjølv om det for tida er 700 koronapasientar innlagde på danske sjukehus.

Risikoen for å bli innlagd med omikronvarianten av viruset ser også ut til å vere omkring halvparten så stor som for deltavarianten, seier fagdirektør Tyra Grove Krause i SSI.

Yngre folk på sjukehus i USA

Nakstad understrekar at utfordringa med omikronvarianten av koronaviruset også er at han er meir smittsam, slik at presset på helsevesenet likevel kan auke sjølv om ein lågare del blir alvorleg sjuke.

– I nokre land, mellom anna USA, ser det ut til at fleire yngre menneske treng sjukehusinnlegging med omikronvarianten. Men vi er usikre på om det kjem av at den nye virusvarianten lettare festar seg til reseptorar i dei øvre luftvegane hos unge menneske, eller om det er ein effekt av at veldig mange unge menneske no blir smitta, eller ein kombinasjon av begge desse forholda, seier han.

– Er det teikn til same utvikling i Noreg som i Danmark?

– Smittestigninga for omikron ser ut til å gå saktare i Noreg enn i Danmark, kanskje fordi vi fekk smitten litt seinare inn i landet og har hatt stadig fleire smitteavgrensande tiltak sidan seinhausten, og fordi mange har rokke å ta oppfriskingsdose med vaksine, seier Nakstad.

Varig immunitet

Trass i dette er han varsam med å komme med dei same spådommane som danskane om utsiktene for dei neste to månadene.

– Det beste som kan skje, er at omikronvarianten gir mild sjukdom og varig immunitet mot delta. I så fall vil presset mot helsetenesta og sjukefråværet i samfunnet etter kvart minke, sjølv om omikron framleis spreier seg i verda, seier Nakstad.

Regjeringa har førebels sagt at dei ventar til 14. januar med å revidere koronatiltaka, som mellom anna inneber full nasjonal skjenkjestans.

Stabile innleggingstal

Nakstad seier det er for tidleg å seie noko sikkert om korleis nyttårshelga har påverka koronasituasjonen, men at juletala ser stabile ut.

– Til så lenge ser talet på smitta og innlagde pasientar stabilt ut, og særleg innleggingstala tyder på at det ikkje skjedde nokon stor smitteauke inn mot julehelga, seier han.

– Kva blir viktig å følgje med på når ein ser på behovet for å stramme eller løyse grepet framover?

– Det er det totale presset på den kommunale og statlege helsetenesta og dessutan sjukefråværet som er mest avgjerande. Dette vil bli påverka av kor mange samtidige smitta vi har, og kor mange som blir alvorleg sjuke i ulike aldersgrupper.

(©NPK)