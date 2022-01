Oljeklagen til miljøorganisasjonane kan bli prioritert i EMD

innenriks

– Det er ei svært viktig utvikling i saka at menneskerettsdomstolen no vil ha svar frå den norske regjeringa, seier advokaten til miljøorganisasjonane Cathrine Hambro i ei pressemelding frå Greenpeace.

Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge aktivistar klaga i juni i fjor inn den norske staten for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) etter å ha tapt klimasøksmålet i Høgsterett i desember 2020.

Klagarane meiner at det strir mot grunnleggjande menneskerettar å opne for norsk oljeboring i Barentshavet under ei klimakrise.

Kan bli prioritert

Ifølgje Greenpeace skriv EMD i eit brev til dei norske partane at dei reknar saka som ei potensiell «impact case». Det betyr at saka kan bli prioritert i domstolen fordi EMD meiner at ein dom i saka kan ha stor innverknad på det norske rettssystemet, det europeiske rettssystemet eller kor effektivt Den europeiske menneskerettskonvensjonen fungerer.

– Å få saka opp på europeisk nivå er heilt nødvendig etter den halvhjarta behandlinga menneskerettsspørsmåla fekk av Høgsterett. Ein dom frå menneskerettsdomstolen vil vere viktig ikkje berre for Noreg, men også for bruken av menneskerettane i klimasaker andre stader i Europa, seier Hambro.

Domstolen har no gitt regjeringa ein tidsfrist 13. april for å uttale seg i saka.

I tillegg til Greenpeace og Natur og ungdom står klimaaktivistane Ingrid Skjoldvær (28), Gaute Eiterjord (26), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (23), Lasse Eriksen Bjørn (24) og Gina Gylver (20) bak klaga til EMD.

Blir følgt opp av regjeringsadvokaten

Olje- og energidepartementet, som var motparten til organisasjonane i rettssakene, stadfestar at dei har fått eit brev frå EMD.

– I tråd med saksbehandlingsreglane til den europeiske menneskerettsdomstolen er det sendt ein notifikasjon til Noreg om at domstolen har fått ein klage. Før domstolen avgjer om saka skal takast til behandling, er Noreg beden om å gi skriftlege innspel, skriv departementet i ein e-post til NTB.

Dei skriv vidare at det er regjeringsadvokaten som no følgjer opp saka.

(©NPK)