TV 2 den store vinnaren på TV-marknaden

innenriks

TV 2 har ein 27 prosent marknadsdel for året samla sett, og er større enn NRK i målgruppa 20–49 år, skriv Kampanje.

– For 2021 samla sett er TV 2 andelvinnar, og det er vi utrulege stolte av, seier TV 2-sjef Olav Sandnes.

Både hovudkanalen og TV 2 Nyhetskanalen har framgang, og sistnemnde er no større enn TV3. Samtidig har TV 2 eit overgangsår framfor seg: TV-huset mistar Premier League-rettane til hausten, men får til gjengjeld norsk fotball i 2023.

Verre har det gått for Discovery. TV-husets kanalar fell frå 15,2 prosent marknadsdel til 13,8. TVNorge gjorde likevel ein svært god desembermånad, mykje på grunn av serien «Nissene i bingen» som fekk over 600.000 sjåarar per episode.

I tillegg ser selskapet fram til vinter-OL i Beijing i februar.

