900 fleire arbeidssøkjarar dei siste to vekene

– Arbeidsløysa steig før jul i samband med at mange verksemder innan servering og overnatting varsla om permitteringar av tilsette, men etter at ei skisse til lønnsstøtteordninga kom på plass før jul, har veksten i arbeidsløyse minka, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Arbeidsløysa utgjer 4,4 prosent av arbeidsstyrken, og tala er ikkje justerte for sesongvariasjonar. Nav ber òg om at ein tolkar tala med varsemd, sidan enkelte store arbeidsgivarar uttalte at dei ville trekkje tilbake permisjonsvarsla då lønnsstøtteordninga vart utvida.

Totalt er 74.000 personar registrerte som heilt arbeidsledige, medan 36.200 er registrerte som delvis arbeidsledige. I tillegg kjem arbeidssøkjarar på tiltak.

