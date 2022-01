Bøter til klimademonstrantar opp i Høgsterett

innenriks

Dei to demonstrantane vart i Oslo tingrett dømde til 13.000 kroner i bot for å ha nekta å rette seg etter pålegget til politiet om å flytte seg.

Begge anka både lovbruk og straffutmåling, men Borgarting nekta å fremje anken for anna enn straffutmålinga. Denne avgjerda vart utan hell anka til Høgsterett, skriv Rett24.

I lagmannsretten vart bøtene heva til 15.000 kroner.

No kjem saka likevel opp for Høgsterett. Forsvarar Aurora Lindeland Geelmuyden meiner Høgsterett har gitt tilgang til at også spørsmålet om lovbruk kan bli behandla.

