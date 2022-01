DNB: Rekordhøg julehandel

innenriks

Befolkningsjusterte tal viser at det vart brukt til saman 98,5 milliardar kroner i julehandelen, opplyser banken i ei pressemelding.

Det er ein marginal auke frå året før, men heile 18 prosent over normalåret 2019.

– Mykje privat forbruk som under eit normalt år blir lagt igjen i utlandet, blir no heller brukt heime. Det er julehandelen dei siste to åra eit tydeleg døme på, seier direktør Ine Oftedahl for datatransformasjon i DNB.

For vel eit år sidan var julehandelen prega av auka netthandel som følgje av pandemien. Netthandel prega òg denne jula i stor grad, med ein auke på rundt 10 prosent frå året før. Auken er heile 74 prosent frå jula 2019 til jula 2021, ifølgje DNB.

Ein startar òg julehandelen tidlegare enn før, ein trend DNB trur kjem til å halde fram i åra som kjem.

– Med auka netthandel spreier julehandelen seg meir jamt utover, medan kortet sjølvsagt framleis går varmt i fysiske butikkar i dagane rett før julaftan. Mat skal på bordet, og nødgåvene må handlast inn, seier Oftedahl.

