Færre filmar på norske kinoar i fjor – tre fekk 18-årsgrense

Totalt vart det i fjor sett aldersgrense på om lag 20 færre filmar enn i 2019. Verst var det i fjor då det berre vart sett aldersgrense på 170 kinofilmar.

– Koronaen ser framleis ut til å verke inn på talet på filmar som blir sett opp på norske kinoar, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I år kom det heile tre nye filmar som fekk aldersgrense 18 år. Det er første gong sidan 2017 at Medietilsynet gir den høgaste aldersgrensa til film på norsk kino.

«Spiral: From the Legacy of the Saw», «Halloween Kills» og «Bad Luck Banging or Loony Porn» var dei tre filmane Medietilsynet meinte ein burde vere over 18 år for å sjå.

