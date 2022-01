Finanstilsynet meiner DNB kan ha påført lånekundar økonomiske problem

innenriks

Formålet med tilsynet, som vart gjennomført i vår, var å vurdere korleis DNB bereknar betalingsevna hos potensielle og eksisterande lånekundar.

Det er særleg korleis DNB vurderer betalingsevna i samband med forbrukslån, Finanstilsynet problematiserer i rapporten sin, skriv Dagens Næringsliv.

– Finanstilsynet vurderte at den moglege overvurderinga av beteningsevna til kundane kan ha medført ikkje avdekt risiko i forbrukslånsporteføljen til banken, heiter det.

Dei viser mellom anna til at DNB bruker sjablongsatsar i staden for å innhente informasjon om faktisk rentesats og attståande betalingstid på gjeld som ikkje er registrert i gjeldsregistera. I tillegg påpeikar tilsynet at banken bruker låge sjablongsatsar for bukostnader, som ikkje tek omsyn til faktisk bustadtype og storleik.

Tilsynet meiner òg at DNB legg til grunn udokumentert inntekt i den digitale utlånsprosessen sin for forbrukslån.

DNB har ikkje rokke å svare på førespurnadene frå DN, men seier seg usamde i fleire av vurderingane i eit svarbrev til Finanstilsynet. Dei meiner dei ikkje har påført forbrukarar økonomiske problem.

Banken varslar likevel ein grundig gjennomgang av beteningsevnetesten for forbruksfinansieringa.

