Frp vil tvinge gjennom skjenkjeopning

innenriks

– No er grensa nådd. Det er masse menneske som risikerer å miste jobben, seier Framstegspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud til Dagbladet.

Han varslar at Frp onsdag kjem til å fremje eit forslag for Stortinget om å fjerne den nasjonale skjenkjestoppen på dagen. Partiet håpar å få med seg stortingsfleirtalet på å stemme over forslaget allereie same dag.

– Vi meiner at dette bør vi kunne behandle no. Vi ser på reaksjonane ute, vi ser at fleire politiske parti seier dei er positive til å gjere noko. No fremjar vi forslag, seier Hoksrud til avisa.

Frp vil i første omgang fjerne skjenkjestoppen for restaurantane og ikkje barar og diskotek.

Også Rasmus Hansson i Miljøpartiet Dei Grøne har kravd at skjenkjeforbodet blir oppheva. Det same har ei rekkje ordførarar landet rundt.

For å få fleirtal for forslaget om å tilsidesetje skjenkjeforbodet til regjeringa, er Frp avhengig av støtte frå Høgre. Høgre-leiar Erna Solberg har likevel gjort det klart at ho støttar forbodet.

Regjeringa skal gjere ei ny vurdering av koronatiltaka 14. januar.

