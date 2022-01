Held takkegudsteneste for Desmond Tutu

innenriks

– Desmond Tutu lèt etter seg ein viktig arv i kampen for likeverd, rettferd, fred og forsoning. Vi vil derfor markere bortgangen hans med ei takkegudsteneste. Den norske kyrkjas lange vennskap med Tutu gjennom kampen mot apartheid er ei kjelde til inspirasjon for oss no og i framtida, seier preses i Den norske kyrkja Olav Fykse Tveit.

Søndag vil Den norske kyrkja saman med Kirkens Nødhjelp halde ei eiga takkegudsteneste til minne om Tutu klokka 17.30.

På grunn av koronarestriksjonane kan berre 50 inviterte personar vere til stades i gudstenesta i Oslo domkyrkje, men seremonien vil bli overført direkte på NRK.

Desmond Tutu døydde andre juledag, 90 år gammal og vart bisett i ein enkel seremoni 1. januar. Saman med Nelson Mandela var Desmond Tutu ein av dei mest markante motstandarane av raseskilje-regimet i Sør-Afrika. I 1984 fekk han Nobels fredspris og var etter det ein hyppig gjest i Noreg.

(©NPK)