Kunnskapsministeren: Skjønner at lærarar er redde

Ho lovar likevel at det skal bli betre framover når fleire lærarar får dose tre, samtidig som testkapasiteten blir skalert opp med millionar av sjølvtestar frå veke tre.

Brenna var tysdag gjest i NRK-programmet Politisk kvarter, der leiaren av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, langa ut mot karanteneunntaket og meiner mange lærarar blir utsette for høg smitterisiko med eit dårleg testsystem rundt.

– Eg forstår at mange er skremde og føler at dei står i ein krevjande situasjon, og at dei er urolege for smitte. Men eg opplever at vi er samde i at vi vil halde skulane og barnehagane opne, og vi har fått eintydig råd frå FHI og Helsedirektoratet om at dette er forsvarleg, seier Brenna.

Ho viser òg til at forskjellen mellom karantenereglane for lærarar og andre yrkesaktive elles er liten: Lærarane kan teste seg ut av jobbkarantene på dag éin, medan andre kan teste seg ut på dag tre. Ho meiner også at situasjonen ville vore endå meir krevjande for dei lærarane som er på jobb, viss mange kollegaer var ute i karantene.

Handal meiner på si side at fritidskarantene er urimeleg i seg sjølv, og at totalbelastninga på lærarane er enorm.

– At dette er forsvarleg, er berre reine smittevernvurderingar. Arbeidsmiljøet er resultat av ei totalvurdering, og der er vi i ein situasjon med låg bemanning, høgt sjukefråvær og der dei som er igjen, blir påførte ei enorm belastning, seier han.

