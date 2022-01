LO-topp krev at skjenkjeforbodet blir oppheva

innenriks

– Vi er nøydde til å opne opp igjen. Skjenkjestoppen kan i alle fall ikkje vare lengre ein fram til at regjeringa har sagt at dei skal vurdere tiltaka. Dette er ein bransje som hatt det ekstremt tøft i dei to åra med pandemi. Mange tilsette har dessverre kjent på dette, seier Eggum til Aftenposten.

Fellesforbundet organiserer 8.000 tilsette i hotell- og restaurantbransjen.

Eggum kallar det «litt uforståeleg» at restaurantane ikkje får lov til å servere alkohol når dei får halde ope.

– Krev du opphøyr av skjenkjestoppen omgåande?

– Ja, så snart som mogleg. Og i alle fall ikkje lenger enn til dei har sagt dei skal vurdere tiltaka. Så kan dei opne for at kommunane kan setje i verk lokale tiltak. Dei har mykje betre grunnlag for å danne seg eit heilskapsbilete av situasjonen, seier Eggum til avisa.

Frå før har Framstegspartiet, Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne kravd at skjenkjeforbodet blir fjerna. Det same har ei rekkje ordførarar landet rundt.

