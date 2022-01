NHO: Regjeringa slår handa av koronaramma bedrifter

innenriks

Det er spesielt forslaget om utbytteforbod som får Næringslivets Hovedorganisasjon til å stegle.

– Det nye forslaget til kompensasjonsordning gjer det svært vanskeleg for bedrifter med svak likviditet å nytte ordninga. Det er akkurat dei små og mellomstore bedriftene som har slite i lang tid og treng denne ordninga mest, som ikkje kan nytte ho. Regjeringa slår med denne ordninga handa av bedrifter som har håpet på å få kompensert omsetningstap knytt til dei strenge smitteverntiltaka, seier viseadministrerande direktør Anniken Hauglie.

– Hindrar investering

NHO meiner utbytteforbodet vil hindre eigarar i å flytte kapital frå eitt selskap til eit anna for å sikre investeringar og arbeidsplassar, eller å bruke utbytte til å betale formuesskatt.

Utbytteavgrensinga skal vare ut 2023. Dersom det blir betalt ut utbytte, må selskapet betale tilbake pengar dei har fått i støtte.

Regjeringa har òg foreslått at selskap som får støtte, må betale pengar tilbake om dei går med overskot for året sett under eitt eller om dei betaler utbytte til eigarane.

Tapt omsetning

Regjeringa vil elles føre vidare kompensasjonsordninga for bedrifter som er ramma av smitteverntiltaka med nokre endringar. Forslaget vart sendt på høyring vesle julaftan, og høyringsfristen går ut tysdag.

For å få støtte, må bedriftene ha eit omsetningsfall på 30 prosent gjennom ein månad samanlikna med same månad i 2019. Maksimalt støttebeløp per bedrift eller konsern blir redusert frå 20 millionar til 15 millionar kroner for tomånadersperioden.

Den opphavlege ordninga vart innført i 2020 og gjekk ut i oktober.

