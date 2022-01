SV ber regjeringa revurdere skjenkjestopp

innenriks

– Eg meiner ikkje nødvendigvis at han skal avviklast omgåande, og det kan liggje kriterium til grunn som vi ikkje kjenner til. Men slik det ser ut no, er han er for dårleg grunngitt, seier Fylkesnes til Bergens Tidende.

Framstegspartiet, Venstre og MDG krev allereie at den fire veker lange nasjonale skjenkjestoppen må stansast omgåande. Fylkesnes vil ikkje gå så langt, men meiner det er tvilsamt at skjenkjestoppen er i tråd med kravet smittevernlova har til proporsjonalitet.

– Dei bør sjå på det med ein gong, ikkje vente til 14. januar når tiltaka i utgangspunktet går ut, seier han.

