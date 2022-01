Stor fare for snøskred fleire stader

innenriks

Raudt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem, skriv Yr. Dei skriv at dette farenivået svært sjeldan, og at skadane kan bli store.

Både Yr og Varsom melder at det tysdag er venta stor snøskredfare i region Voss. Her dreier det seg om fokksnø og flakskred.

Skredfaren er avhengig av kor mykje snø og vind som kjem. Det blir åtvara mot å ferdast i terrenget.

– Skred kan treffe skredutsette vegar og hus, skriv Yr i farevarselet sitt.

Også i regionane Salten og Svartisen er det raudt farenivå for snøskred både tysdag og onsdag. Også her dreier det seg om flakskred.

Faregrad tre fleire stader

Også fleire andre stader blir det meldt om fare for snøskred, då på oransje nivå eller nivå tre. Dette gjeld nærast heile Nord-Noreg, Sogn, Hardanger og fleire andre stader, og derfor førebur no frivillige frå Røde Kors over heile landet seg på skredinnsats.

– Akkurat no er store delar av Nord-Noreg, Jotunheimen, Hardanger og Voss høgrisikoområde for snøskred. Det betyr at alle som skal ferdast i fjella i desse områda, må vere ekstra varsame dei neste dagane, seier Tormod Eldholm, leiar i ressursgruppa for skred i Røde Kors hjelpekorps.

Snøskred i Finnmark

– Hjelpekorpset har frivillige i kontinuerleg beredskap over heile landet, og skredgrupper i dei lokale hjelpekorpsa står klare til å rykkje ut dersom nokon blir tekne av skred, seier landsrådsleiar Kjersti Løvik i Røde Kors.

I Finnmark har det gått eit snøskred som stengjer den einaste vegen inn til Hammerfest og sjukehuset i Vest-Finnmark. Klinikksjefen opplyser til NRK at vegen er brøyta slik at ambulansane kjem seg forbi skredet.

