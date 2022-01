Stor fare for snøskred i Voss og Salten

innenriks

Raudt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem, skriv Yr. Dei skriv at dette farenivået svært sjeldan, og at skadane kan bli store.

Både Yr og Varsom melder at det tysdag er venta stor snøskredfare i region Voss. Her dreier det seg om fokksnø og flakskred.

Skredfaren er avhengig av kor mykje snø og vind som kjem. Det blir åtvara mot å ferdast i terrenget.

– Skred kan treffe skredutsette vegar og hus, skriv Yr i farevarselet sitt.

Også i regionane Salten og Svartisen er det raudt farenivå for snøskred, både tysdag og onsdag. Også her dreier det seg om flakskred.

I Finnmark har det gått eit snøskred som stengjer den einaste vegen inn til Hammerfest og sjukehuset i Vest-Finnmark. Klinikksjefen opplyser til NRK at vegen er brøyta slik at ambulansane kjem seg forbi skredet.

(©NPK)