Straumkundane i Trøndelag får ikkje hjelp med rekninga for desember

innenriks

Det opplyser nettselskapet Tensio til NTB.

Stortinget vedtok før jul at staten skal ta 55 prosent av rekninga for det overskytande når straumprisen overstig 70 øre per kilowattime. Ordninga gjeld frå desember til mars.

Men i prisområdet Midt-Noreg, også kalla N03, låg straumprisen under 70 øre i desember.

Dermed blir det ikkje aktuelt med straumstøtte til kundane i Trøndelag på fakturaene som blir no sende ut i januar, opplyser Grete Øwre, avrekningsansvarleg i Tensio.

– I Tensio har vi alt klart for å kunne utbetale straumstøtte til kundane i Trøndelag om det blir aktuelt, seier ho.

Det kan bli aktuelt å betale ut straumstøtte i februar dersom prisane i januar overstig 70 øre per kilowattime, understrekar ho.

– Når det blir aktuelt å betale ut straumstøtte, så vil støtta komme fram som ei eiga linje på fakturaen.

I Sør-Noreg har prisane derimot vore høgare, slik at staten vil ta ein del av rekninga for desember. Nettselskapa Elvia og BKK Nett opplyser begge til NTB at alt er klart, og at dei første fakturaene blir sende ut denne veka.

