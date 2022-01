Vy: Bortført 20-åring dukka opp på tog på Gardermoen

innenriks

– Vedkommande kom på toget på Gardermoen med avgang Lillehammer 21.59 og identifiserte seg for konduktøren, og saman kontakta dei familie og politiet, seier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NRK.

Lundeby seier til Dagbladet at 20-åringen hadde spurd konduktøren om å få låne ein telefon.

– Etter å ha snakka med både familie og politiet vart 20-åringen møtt av politiet på Hamar.

Lundeby ønskjer ikkje å svare på kva slags tilstand mannen var i då han kom på toget.

Stadfestar at 20-åringen vart skoten

Overfor NTB vil ikkje politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland kommentere opplysningane om at mannen kom til rette på eit tog på Gardermoen.

– Vi ønskjer ikkje å gå ut med opplysningar om kvar han var då han vart funnen, seier ho.

Politiadvokaten stadfestar likevel at 20-åringen vart skoten under hendinga natt til søndag, der fleire gjerningspersonar tok seg inn i huset til foreldra i Vingelen i Tolga og tok 20-åringen med seg. Foreldra til 20-åringen var òg til stades under hendinga.

– Han vart skoten, men vi vil ikkje seie noko om kva skadar han vart påført, seier Ekeland.

Bistandsadvokaten til familien Helge Hartz sa måndag kveld til Arbeidets Rett at 20-åringen vart skoten, men at han ikkje er alvorleg skadd.

Det er førebels ikkje kjent kor lang tid det gjekk frå gjerningspersonane tok seg inn i huset i Vingelen natt til søndag, til politiet vart varsla om hendinga.

Ikkje planlagt fleire avhøyr

Politiadvokat Ekeland seier at dei har gjort eit kort, innleiande avhøyr av 20-åringen.

– Det har ikkje vore prøvd fleire avhøyr, og det er heller ikkje planlagt fleire avhøyr per no, men vi vurderer løpande om det kan bli aktuelt.

– Er det ikkje av interesse for politiet å gjennomføre eit grundigare avhøyr av han?

– Det avheng av utviklinga i saka. Vi har fått noko informasjon i det første avhøyret som vi no jobbar vidare med.

Ekeland seier at det ikkje er noko ved helsetilstanden til 20-åringen etter bortføringa som hindrar eventuelle nye avhøyr.

– Tilstanden hans er stabil, og han blir vareteken, seier ho.

Vil ikkje seie om nokon er arresterte

Vibeke Stolp Ekeland seier at politiet framleis leitar etter minst to gjerningspersonar etter bortføringa, men vil ikkje seie om nokon er arresterte i saka.

– Når det gjeld moglege gjerningspersonar er det noko vi framleis jobbar med, men eg vil ikkje kommentere detaljar i det.

– Du vil verken stadfeste eller avkrefte om nokon er arresterte?

– Eg kjem ikkje til å gå nærare inn på det.

Ho seier til VG at politiet i Innlandet får bistand frå Kripos i saka.

Etterforskar gjeldsmotiv

Politiet etterforskar framleis saka med full styrke, og seier at dei har noko informasjon som dei jobbar ut frå.

– Det vi kan seie er at éin av hypotesane vi har er at gjeld er innblanda i dette, men ut over det vil vi ikkje gå inn på kva vi meiner kan vere motivet for denne hendinga, seier Ekeland.

Ho vil ikkje kommentere om 20-åringen har tilknyting til eit kriminelt miljø eller eit rusmiljø.

Bistandsadvokat Helge Hartz sa måndag til Nettavisen at saka har vore ei stor påkjenning for familien.

– Dette er ein mykje meir alvorleg sak enn det som har komme fram, sa Hartz.

Politiadvokat Ekeland vil ikkje seie noko til utsegna til bistandsadvokaten.

– Eg kan ikkje seie noko meir rundt dette, men det er klart at dette er ei alvorleg sak. Vi har vore tilbakehaldne med å gå ut med konkrete opplysningar av omsyn til etterforskinga og dei fornærma, seier ho.

(©NPK)