innenriks

– Det blir vinter i heile landet dei neste dagane. Først kjem snøen i nord, så kjem snøen i sør, før det etter kvart går over i regn langs kysten på Sør- og Vestlandet, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Årsaka er eit lågtrykk over Finland, som gir nordavind over heile landet. Det fører til snøbyer som potensielt kan bli problematiske for folk i Ofoten, Lofoten, Sør-Troms og Vesterålen.

– Her kan det komme opptil 20–40 centimeter snø, og vi har sendt ut gult farevarsel, seier Granerød.

I desse områda er det òg for tida stor snøskredfare, ifølgje Yr.

Gode turforhold

Finvêret i sør bidreg på si side til at folk kan nyte den snøen som allereie ligg på bakken.

Granerød seier det blir gode turforhold både med og utan ski fram mot helga.

– Sola kjem til å skine så lenge ho er oppe, og det blir lengre og lengre dagar for kvar dag som går, sjølv om dei ikkje er så lange enno, seier Granerød.

Temperaturane blir likevel ganske låge, ned mot minus ti på det kaldaste.

– Oppi fjellheimen kan det fort bli ned mot minus 15, om ikkje minus 20, i morgon tidleg. Det blir den kaldaste dagen, før temperaturane stig gradvis gjennom fredagen, seier meteorologen.

Snur på fredag

Frå og med fredag blir det ei endring i heile vêrsituasjonen. Endringa inneber at det skyar til og kjem snø sør for Stad og Dovre, medan dei nordlege delane av landet får opphaldsvêr og kanskje til og med glimt av sol.

– Store delar av det austanfjelske ser ut til å få snø, opp mot 5–15 centimeter mange stader. Det er bra for dei som liker å gå på ski, men kan by på utfordringar for trafikantar, særleg på fredagen, seier Granerød.

I dei kystnære strøka på Sørlandet og Vestlandet vil snøen gradvis gå over i sludd og regn.

– Årsaka til vêrendringa er eit lågtrykk i Nordsjøen, seier Granerød.

Med snøen og skyene følgjer temperaturar rundt null grader austafjells, medan det blir kaldare igjen i nord med opphald og moglege glimt av sol.

