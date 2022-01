Høgre støttar ikkje krav om karanteneendring for skular og barnehagar

innenriks

I samsvar med dei nye reglane må tilsette i skulen halde seg i karantene på fritida dersom dei har vore i nærkontakt med ein smitta, men dersom dei testar negativt, kan dei gå på jobb frå dag éin. Dei må òg teste seg igjen på dag 3 og 7 etter nærkontakten.

Frp har teke til orde for å fjerne unntaket. Tidlegare regjeringspartnar Høgre varslar likevel allereie no at dei ikkje støttar dette.

– Høgres utgangspunkt er at barnehagar og skular bør halde ope så langt det lèt seg gjere. Det er ansvaret til regjeringa å vurdere nødvendige smitteverntiltak. Eg legg til grunn at dei lyttar til faglege råd og har god dialog med sektoren. Vi kjem derfor ikkje til å overprøve avgjerda til regjeringa, skriv Jan Tore Sanner Sanner i Høgre i ein e-post til Kommunal Rapport.

(©NPK)