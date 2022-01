Kjerkol: Vi var førebudde på stigande smittetal

innenriks

Smittetrenden i landet er stigande, og onsdag vart det registrert 7.921 nye smittetilfelle. Det er det høgaste smittetalet som er registrert på eitt døgn hittil i pandemien.

– Dette har vi vore førebudde på etter at omikron vart oppdaga i Noreg, seier Kjerkol til NTB.

Omikronvarianten er no den dominerande virusvarianten i heile landet.

Kjerkol seier smittetala òg kan vere påverka av noko lågare testaktivitet i juleferien og massetesting før skulestart.

– Før jul sette regjeringa inn fleire strenge tiltak for å avgrense og forseinke smittespreiinga og for å unngå at helsetenesta blir overbelasta. Vi skal gjere ei ny vurdering av tiltaka i midten av januar, seier helse- og omsorgsministeren.

