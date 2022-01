Kvar fjerde innlagde koronapasient i Oslo er smitta med omikron

innenriks

– Det er for tidleg å seie kva konsekvensen av omikron vil få for innlegging, vanhelse og behov for intensivinnlegging no, men OUS reknar med at ein først ser konsekvensen av det heile om to til tre veker, seier fylkesleiar Bård Eirik Ruud i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Avisa Oslo.

– Det er verd å merke seg at OUS hadde elleve nyinnlagte med covid tysdag, understrekar Ruud.

Det er ein auke frå det som har vore trenden dei siste vekene og gjennom jula, der det varierte mellom tre til seks nyinnleggingar dagleg.

Onsdag var rundt 50 koronapasientar innlagde på OUS-sjukehusa. 17 av dei fekk intensivbehandling, og alle fekk respiratorbehandling.

