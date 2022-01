Næringsministeren vil ikkje gripe inn i striden mellom Telenor og TV 2

innenriks

Over ein halv million TV-kundar hos Telenor har i over ein månad vore utan kanalane frå TV 2, etter at dei to selskapa ikkje har vorte samde om ein ny avtale.

Situasjonen har lenge verka fastlåst, og seinast onsdag avslo TV 2 eit tilbod frå Telenor i forhandlingane, og omtalte det som eit «krav» i staden for eit tilbod.

Staten eig gjennom Næringsdepartementet 54 prosent av aksjane i Telenor, men næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) seier gjennom rådgivaren sin at han ikkje ønskjer å involvere seg overfor Telenor for å bidra til ei løysing i saka.

– Saka mellom TV 2 og Telenor knyter seg til driftsmessige forhold som høyrer inn under ansvarsområdet til selskapet. Det er derfor ikkje ei sak næringsministeren som aksjonær i Telenor skal ta stilling til, skriv seniorrådgivar Øyvinn Myge i Nærings- og fiskeridepartementet i ein e-post til NTB.

Trettebergstuen sa nei

I desember avslo òg kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) å gripe inn i konflikten.

– Vi håpar verkeleg for sjåarane sin del at TV 2 og Telenor raskt kjem fram til løysingar som får ein slutt på konflikten. Men kulturministeren skal ikkje ha noka rolle i desse forhandlingane, sa Trettebergstuen til Medier24.

TV 2 har status som allmennkringkastar og får økonomisk støtte frå staten for dette oppdraget. No går likevel mange kundar glipp av tilbodet frå TV 2.

Usemje

Begge partane har skulda på kvarandre i konflikten.

– Telenor er den aktøren som vi får aller dårlegast betalt av, og no ønskjer dei å betale endå mindre, sa administrerande direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 til NTB i samband med at det siste tilbodet frå Telenor vart avslått onsdag.

Han hevdar Telenor bruker storleiken og makta si for å leggje press på TV-kanalen.

– Tilbodet som Telenor sende i går kveld, og som dei kallar ein saftig prisauke, er i realiteten ikkje er tilbod, men eit krav. Dei krev å betale mindre for ein avtale med TV 2 enn dei faktisk gjer i dag, seier han.

Telenor hevdar på si side at dei har tilbode ein saftig prisauke for minst to av kanalane.

– Vi har sendt eit tilbod til TV 2 der vi byr på ein saftig prisauke på hovudkanalen og Nyhetskanalen. For kundane sin del håpar vi at TV 2 aksepterer det – slik at vi kan jobbe for å bli samde om resten utan at sjåarane blir så hardt påverka som dei gjer i dag, skreiv Amalie Knudsen, informasjonssjef for TV i Telenor, til NTB tidlegare onsdag.

