Norske kommunar fryktar styrtregn

innenriks

I undersøkinga, som Vestlandsforsking har utført for KS, går det fram at 22 prosent av dei spurde kommunane i svært stor grad fryktar styrtregn som vil påverke kommunen, skriv Kommunal Rapport.

48 prosent svarer at dei i stor grad fryktar styrtregn.

Flaum og nedbør ligg også høgt på lista over klimaendringane kommunane fryktar. Nesten alle kommunane i landet har allereie gjort klimatilpassingar innan vass- og avløp.

Tørke og hetebølgje ligg lågast i undersøkinga.

150 av 356 kommunar har delteke i undersøkinga, noko som gir ein svarprosent på 42.

Tre av fire kommunar svarer at bemanning er ein barriere for å møte klimautfordringane, og 70 prosent svarer òg at økonomien er eit hinder for å gjere nødvendige tilpassingar. Desse tala har stige kraftig sidan førre gong undersøkinga vart gjennomført i 2017.

Då svarte 14 prosent av kommunane at bemanning var eit problem, medan 18 prosent sa at økonomien var eit hinder.

