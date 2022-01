Sjukepleiarar åtvarar mot å oppheve skjenkeforbodet

innenriks

Leiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet meiner smittesituasjonen i dag er så alvorleg at skjenkeforbodet bør halde fram.

– Med den auken vi no ser i smitte og innleggingar, meiner vi er det rett å vente med å oppheve skjenkeforbodet, seier Larsen til VG.

Frp, MDG, Venstre og fleire næringslivs- og fagorganisasjonar har ført an eit veksande krav om å oppheve den absolutte skjenkestoppen på alle serveringsstader i heile landet.

Regjeringa står fast på at dei skal gjere ei ny vurdering når dei den 14. januar skal vurdere tiltaka som vart innførte i desember. Larsen meiner det kan vere fornuftig å sjå nærare på moglege endringar i skjenkeforbodet då.

– Vi meiner det kan vere mogleg å lempe noko på forbodet, eksempelvis som det blir nemnt at restaurantar serverer alkohol til mat, og dessutan at det blir sett grense på eit klokkeslett på kvelden. Men eg meiner vi kan ta tida fram til 14. januar med å sjå an smitte- og innleggingsstal, seier Larsen.

