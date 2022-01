Styresmaktene kjøpte 15 millionar hurtigtestar utan anbodsrunde

innenriks

NRK har fått innsyn i anskaffingsdokumenta då styresmaktene kjøpte 15 millionar nye hurtigtestar til 530 millionar kroner før jul. Der er det ikkje spor etter nokon anbodskonkurranse.

Myhre, som er ekspert på offentleg rett og har sete i Klagenemnda for offentlege innkjøp, seier eventuelle klagarar på innkjøpet kan ha ei god sak.

– Det er eit grunnleggjande prinsipp at offentlege innkjøp skal vere mogleg å etterprøve, men her er det ikkje mogleg å etterprøve korleis ein har evaluert tilboda. Det er ikkje spor av grunngiving for kvifor ein har valt dei leverandørane ein har gjort, seier han til NRK.

Sjukehusinnkjøp og Helse sør-aust, som har stått for innkjøpet, viser til Helsedirektoratet.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad svarer at det hasta å skaffe testane.

– Testane vart kjøpte inn fordi omikron auka behovet nærast over natta. Det viste seg at fullvaksinerte også spreidde smitte, og då vart det aktuelt å teste også vaksinerte personar. Dette gjeld ni av ti vaksne innbyggjarar, så behovet vart mangedobla, seier han.

