TV 2 avslår Telenors nye tilbod

innenriks

Det stadfestar bransjenettstaden Kampanje.

– Tilbodet som Telenor sende i går kveld, og som dei kallar ein saftig prisauke, er i realiteten ikkje eit tilbod, men eit krav. Dei krev å betale mindre for ein avtale med TV 2 enn dei faktisk gjer i dag. Dei bruker storleiken og makta si for å leggje endå større press på oss. Telenor er den aktøren som vi får aller dårlegast betalt av, og no ønskjer dei å betale endå mindre, seier administrerande direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 til NTB.

Konflikten har vart sidan 3. desember i fjor.

– Vi ønskjer ein langsiktig avtale med TV 2 som femnar alle kanalar og strøymetenesta TV 2 Play og har forhandla lenge med mål om å få til akkurat det – men vi ser at det tek for lang tid å bli samd på alle punkt, og det er uforsvarleg at kundane skal bli ramma i så lang tid, skreiv Amalie Knudsen, informasjonssjef for TV i Telenor, til NTB tidlegare onsdag.

– Vi har derfor sendt eit tilbod til TV 2 der vi byr på ein saftig prisauke på hovudkanalen og Nyhetskanalen. For kundane sin del håpar vi at TV 2 aksepterer det – slik at vi kan jobbe for å bli samde om resten utan at sjåarane blir så hardt påverka som dei gjer i dag, seier ho.

– Telenor veit at TV 2 ikkje kan dele opp innhaldet og selje det à la carte. Då ville vi ikkje overlevd. Det slår fullstendig beina under moglegheita vår til å finansiere journalistikken og programma våre. Det har dei andre distributørane skjønt. Dei betaler marknadspris for alt innhald, svarer Sandnes.

