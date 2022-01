To arresterte etter fridomskrenkinga i Tolga

innenriks

Den siste arrestasjonen skjedde like ved 15-tida onsdag, skriv politiet i ei pressemelding.

– Personen vart arrestert for kort tid sidan, og vil bli avhøyrt så fort som mogleg, skriv politiet.

Tidlegare onsdag stadfesta politiet at dei hadde gjort den første arrestasjonen i saka. Mannen vart arrestert og avhøyrd tysdag, og framstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag.

Forsvarar Harald Grape stadfestar overfor NTB at klienten erkjenner å ha fridomskrenka 20-åringen på Tolga. Sikta melde seg frivillig til politiet.

Politiet ber om fire vekers varetekt i fengslingsmøtet på onsdag, noko sikta ifølgje forsvararen samtykkjer til.

– Angrar

Det var Arbeidets Rett/Østlendingen som først melde om arrestasjon i saka.

Forsvararen til den første av dei to arresterte seier klienten hans melde seg fordi han har empati med offera og vil gjere opp for seg.

– Dette er ein ung gut som angrar på det han har gjort, seier Grape til NRK.

I pressemeldinga etter den første arrestasjonen skreiv politiet at det kunne bli fleire arrestasjonar. Det er uklart om dette framleis gjeld etter den andre arrestasjonen.

Påført skadar

Det var natt til søndag fleire gjerningspersonar tok seg inn i eit hus i Vingelen på Tolga og tok ein 20-åring med seg. Foreldra til 20-åringen var òg til stades under hendinga. Søndag kveld dukka han opp på toget på Gardermoen.

Politiet har tidlegare opplyst at 20-åringen vart skoten under hendinga, men har ikkje ønskt å opplyse om kva skadar han vart påført.

Helge Hartz, bistandsadvokat for fornærma og familien hans, seier dei er orienterte om arrestasjonen.

– Eg er kjend med at det er teke ut sikting og at det er kravd varetektsfengsling. Eg har informert familien om at det vil bli varetektsfengsling. Vi skal snakke meir seinare, seier Hartz til Arbeidets Rett.

Bil funnen på gard

Lokalavisa Hamar Arbeiderblad har fått ikkje stadfesta opplysningar om at flukta frå heimen til den fornærma 20-åringen etter bortføringa var dramatisk.

Ifølgje avisa køyrde kidnapparane av vegen under flukta, der dei skal ha halde fram til fots og deretter fått tak i taxi.

Gardbrukar Hans Håkon Westlund (63) stadfestar onsdag til Østlendingen at den etterlyste fluktbilen dukka opp midt mellom potetlageret og garasjen hans i Stor-Elvdal.

Han seier han ikkje veit nøyaktig kva som skjedde på garden.

– Det har vi ikkje oversikt over. Men dei ettersøkte har køyrt ut av vegen og køyrt over jordet i 100–150 meter og svinga opp på gardsvegen og parkert bilen på slik avstand at den var umogleg å få auge på frå hovudhuset, seier han.

Politiet aksjonerte ifølgje bonden på garden etter funnet av bilen, på jakt etter spor. Dei har så langt ikkje stadfesta dette overfor avisa.

