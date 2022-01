Tre av fire skule- og barnehagetilsette framleis utan tredjedose

innenriks

Førre torsdag opplyste regjeringa at 20 prosent av dei tilsette i skular og barnehagar var vaksinerte med ein tredjedose, så delen har auka med 5 prosentpoeng sidan den gong.

– Vi treng at tilsette får tilbod om tredje dose så raskt som mogleg, og eg oppmodar dei som er klare no, til å ta kontakt med kommunen for å få time, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i ei pressemelding.

Tidlegare har regjeringa opplyst at 65 prosent av dei tilsette i skulane og barnehagane vil ha fått tredjedosen eller vere klare for vaksinasjon før veke 3, altså i neste veke.

Regjeringa har fått kraftig kritikk frå lærarorganisasjonane for det nye karanteneregelverket, som inneber at dei tilsette i skular og barnehagar får unntak frå smittekarantene i arbeidstida frå 1. januar, men framleis må vere i karantene på fritida.

Unntaket er viss dei har teke tredje dose med koronavaksine