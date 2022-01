930.000 fløy med Norwegian i desember

innenriks

Totalt melder Norwegian om at 931.917 passasjerar reiste med flyselskapet den siste månaden i fjor. Tilsvarande tal for same månad i 2020 var 129.664 passasjerar. Målt mot november 2021 er det likevel ein nedgang på 70.000 passasjerar.

Fyllingsgrada til flya var på 71,3 prosent, noko konsernsjef Geir Karlsen seier er bra når ein ser på smittesituasjonen og restriksjonane til styresmaktene.

– Vi måtte også denne jule- og nyttårshelga planleggje ut frå lågare etterspurnad, og fyllingsgrada er bra også for desember. Samtidig merkar vi naturleg nok effekten av omikronviruset og nye tiltak og restriksjonar i inn- og utland, seier Karlsen.

Verksemda i Norwegian er på veg opp etter at selskapet nesten gjekk konkurs i fjor vår. I desember hadde Norwegian i gjennomsnitt 48 fly i drift.

I desember 2019, altså før pandemien og før flyselskapet hadde vore gjennom den omfattande restruktureringa der størsteparten av flyparken vart kutta vekk saman med langdistanserutene, reiste 2,25 millionar passasjerar med Norwegian.

(©NPK)