Ein tredje mann arrestert i bortføringssaka i Tolga

Den tredje mannen vart arrestert klokka 17.45 torsdag og skal avhøyrast torsdag kveld, opplyser Innlandet politidistrikt i ei pressemelding.

Mannen melde seg sjølv til politiet saman med forsvararen sin, advokat Lars Mathias Undheim, ifølgje NRK. Det er førebels uvisst korleis han stiller seg til siktinga.

Frå før er to yngre menn arresterte og varetektsfengsela i saka. Ein 23 år gammal mann vart torsdag fengsla i fire veker med brev- og besøksforbod, dei to første i isolasjon. Mannen, som vart arrestert onsdag, nektar straffskuld og vedkjenner seg på ingen måte den siktinga som er teken ut, ifølgje forsvararen hans.

– Vi skal no vurdere om vi skal la politiet få desse fire vekene slik at dei kan sjekke han ut av saka, eller om vi skal anke rettsavgjerda vidare til lagmannsretten, seier advokat Andreas Ihlebæk til NTB.

23-åringen skal ha vorte arrestert på arbeidsplassen sin i Oslo onsdag formiddag, skriv TV 2.

– Han opplevde det som eit stort sjokk å bli arrestert av politiet, seier Ihlebæk til NTB.

Tre arresterte

Ein 24 år gammal mann er òg arrestert og sikta i saka. Han vart varetektsfengsla onsdag, også han i fire veker. Han har erkjent straffskuld og ønskjer å samarbeide med politiet, ifølgje forsvararen hans. 24-åringen melde seg sjølv for politiet tysdag og vart arrestert og avhøyrt same dag.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland i Innlandet politidistrikt ønskte tidlegare torsdag ettermiddag ikkje å gå nærare i detalj om den tredje sikta. Ho ville heller ikkje seie noko om kva roller politiet meiner dei tre mennene har i saka, men seier at politiet byrjar å få ei grei oversikt over kva som har skjedd.

– Vi held fram med å kartleggje hendingsgangen. No jobbar vi vidare med informasjonen vi har i saka, og det er ting som tyder på at det kan vere fleire involverte, seier Ekeland.

Ho seier at politiet ber publikum om tips i saka, og alle som har sett eller høyrt noko, blir bedne om å ta kontakt med politiet anten via nettsida eller på tipstelefonen 02800.

20-åring skoten og bortført

Det var like før klokka 2 natt til søndag at politiet vart oppringt om ei valdshending i ein bustad i Tolga. I den korte samtalen høyrde politiet lydar i bakgrunnen som gjorde at dei straks skjønte at det var fare på ferde, har politiet opplyst til Dagbladet.

Då dei kom fram, var ein 20 år gammen mann borte, medan foreldra hans var i bustaden. Dei vart sende til legevakt. 20-åringen vart meld bortført og vart etterlyst av politiet. Han var sakna fram til søndag kveld då han dukka opp på eit tog på Gardermoen. Der bad han konduktøren om å få låne ein telefon.

Ifølgje politiet vart 20-åringen skoten då han vart bortført, men han vart ikkje alvorleg skadd. Ein av teoriane til politiet er at gjeld er bakgrunnen for hendinga.

Gjerningspersonane nytta ein leigebil frå Bilkollektivet, opplyste selskapet til VG torsdag. Bilen var utstyrt med GPS-sporing, og data over heile køyreruta er overlevert politiet.

– Vi er kjende med desse opplysningane, men eg ønskjer ikkje å kommentere noko utover det, seier politiadvokat Ekeland til NTB.

