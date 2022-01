Flere kvinner har fiske som hovedyrke

innenriks

Dei førebelse tala frå fiskemanntalet, som Fiskeridirektoratet har lagt fram, viser at talet på personar som har fiske som hovudyrke, auka med 25 personar i 2021.

Det var totalt 9.516 personar som hadde fiske som hovudyrke ved utgangen av 2021. 392 av dei var kvinner.

Talet på kvinnelege fiskarar auka med 32 personar frå 2020 til 2021, medan det vart sju færre menn.

– Sjølv om andelen kvinner er lågt, også blant dei yngre fiskarane, er andelen likevel høgare enn for heiltidsfiskarane totalt sett. Så sant kvinnene blir i næringa, kan vi derfor håpe at kjønnsfordelinga over tid blir jamnare enn ho er i dag, seier direktør Per Sandberg ved statistikkavdelinga i Fiskeridirektoratet.

