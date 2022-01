Sju av ti koronapasientar på intensivavdelinga ved OUS er ikkje vaksinerte

innenriks

Det var 44 koronapasientar innlagde ved Oslo universitetssjukehus (OUS) torsdag formiddag. 16 av desse er innlagde på intensivavdeling og 14 ligg i respirator. 70 prosent av dei innlagde er uvaksinerte, opplyser pressevakt Hedda Holdt ved OUS til Avisa Oslo.

Innleggingsstala er lågare enn dagen før, då det var 50 personar innlagde med korona. Då vart det òg kjent at 25 prosent av dei innlagde koronapasientane ved OUS var smitta med omikronvarianten.

Torsdag vart det for første gong registrert over 2.000 nye koronasmitta i Oslo, 1.053 fleire enn same dagen førre veke.

g enne veka slo Folkehelseinstituttet fast at omikronvarianten no er den dominerande virusvarianten i Noreg. Derfor er det venta at smittetala i januar og februar vil auke både i Oslo og i resten av Noreg.

