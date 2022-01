St. Olavs hospital senker beredskapen

innenriks

På nettsidene sine opplyser sjukehuset at dei no går tilbake til grønt nivå, men med skjerpa beredskap.

– Vi har eit vindauge akkurat no, og det gjer at vi kan behandle fleire pasientar enn vi har klart dei siste vekene. Dette er viktig med tanke på å ta igjen noko av det vi har utsett, før ei eventuell ny smittebølgje, seier sjukehusdirektør Grethe Aasved.

Sjukehuset opplyser at rundt 600 pasientar har fått utsett operasjon eller behandling dei siste månadene.

Det er venta fleire innleggingar av koronapasientar når den nye smittebølgja treffer Trøndelag, noko som betyr at sjukehuset står klar til raskt å høgne beredskapen tilbake til gult nivå.

– Vi har no oppdaterte og solide beredskapsplanar og kan derfor gjere endringar i beredskapen på kort varsel. Vi veit ikkje kor lenge vi har dette handlingsrommet, men det er viktig at vi utnyttar situasjonen godt, seier Aasved.

– Når vi no senkar beredskapsnivået frå gult til grønt, så er det for å ta opp att ein del av den planlagde aktiviteten som har vore utsett. Men dei tiltaka som er sette i verk for å avhjelpe eit fullt sjukehus, blir framleis ståande. Desse tiltaka er​​ framleis nødvendige, seier sjukehusdirektøren.

Torsdag ligg det elleve koronapasientar på St. Olavs hospital. To av pasientane får intensivbehandling med respirator.

(©NPK)