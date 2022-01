Stortinget freda skjenkjestoppen

innenriks

Stortinget behandla torsdag to forslag om å oppheve det nasjonale forbodet, og begge fekk støtte frå Frp og MDG. Raudt støtta òg delar av Frps forslag.

Dermed var det langt frå noko fleirtal i Stortinget for å opne for skjenking av øl, vin og sprit igjen på serveringsstader.

– Det er synd, fordi det handlar om mange tusen arbeidsplassar rundt omkring i landet. Bedriftseigarar er i ferd med å sjå at bedrifta deira går i grus, så det er trist på vegner av dei. Eg håpar dei kanskje klarer å halde ut litt til, seier helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, etter voteringa.

Trur det kjem endringar

Regjeringa har sagt at dei nasjonale koronatiltaka skal revurderast 14. januar.

– Eg trur regjeringa kjem til å endre på dette, men det er gått prestisje i denne saka frå regjeringspartia og Høgre si side, seier Hoksrud.

Høgre meiner på si side at det ville vore feil av Stortinget å køyre over regjeringa i denne saka.

– Regjeringa har fått fullmakter til å ta avgjerder om koronatiltak basert på faglege råd, og Stortinget sit ikkje på den same fagkompetansen som regjeringa har til å ta slike avgjerder, seier helsepolitisk talsperson i Høgre, Erlend Svardal Bøe.

Forsvarte skjenkjeforbodet

I forkant av voteringa møtte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til debatt om saka.

– Dersom den nasjonale skjenkjestoppen – som både Helsedirektoratet og FHI meiner er viktig – blir oppheva, må andre tiltak innførast for å behalde totaleffekten av tiltakspakken. I tillegg må vi vere meir tilbakehaldne med å lette på andre tiltak, sa Kjerkol.

SV og Venstre la òg fram forslag som går på at regjeringa fortløpande må vurdere om tiltak er forholdsmessige. Dei to partia meiner òg det er avgjerande at det blir meir openheit rundt avgjerdene som blir tekne.

