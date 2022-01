Vedum skal ha møte med SMB

innenriks

Det skriv Børsen.

Lille julaftan kravde bransjeorganisasjonen SMB svar frå regjeringa med ei grunngiving for den nasjonale skjenkestoppen. Det har dei framleis ikkje fått. Regjeringa fekk fjorten dagar på seg til å svare, og fristen går ut onsdag.

Dei store konsekvensane av skjenkestoppen var blant temaa i brevet. Det blir òg eit tema på møtet torsdag, som skal gå føre seg digitalt.

Administrerande direktør Jørund H. Rytman i SMB Norge er optimistisk til møtet.

– Eg håpar at vi blir høyrde, og at vi kan rette merksemda mot bodskapen vår om å stoppe skjenkestoppen i Noreg. Små og mellomstore bedrifter utgjer 98–99 prosent av norsk næringsliv. I og med at vi har ein finansminister frå Senterpartiet, så er vi for så vidt optimistiske til å bli høyrde, seier Rytman til Børsen.

(©NPK)