3.372 nye stadfesta omikrontilfelle

Det melder FHI på nettsidene sine.

Det første tilfellet av omikron i Noreg vart påvist 1. desember 2021, frå prøver tekne siste veka i november. Totalt sidan då er det funne 26.818 stadfesta tilfelle.

I førre veke vart det påvist omikron hos 48 innlagde koronapasientar, ifølgje førebelse tal.

Så langt denne veka er 16 pasientar innlagde med omikronvarianten. 35 pasientar er innlagde med andre variantar, og koronaprøver frå 52 pasientar ventar på å bli analyserte for om det er omikron. Omikronvarianten er hovudgrunnen til innlegging for ti pasientar. For 25 pasientar kjem innlegginga av andre koronavariantar.

