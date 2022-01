innenriks

– Brannvesenet melder om at det vil bli langvarig sløkkjeinnsats. Alle er gjort greie for, skriv Sør-aust politidistrikt på Twitter.

Politiet fekk melding om brannen på Ulefoss klokka 9.45 fredag formiddag. Brannen starta i ein sandblåsemaskin, men politiet melde litt over klokka 10 at det brenn i fleire etasjar, og at heile jernverket må evakuerast.

Ingen personar er skadde i brannen.

