innenriks

Politiet fekk melding om brannen på Ulefoss klokka 9.45 fredag formiddag. Brannen starta i ei sandblåsemaskin, men politiet melde litt over klokka 10 at det brann i fleire etasjar, og at heile jernverket måtte evakuerast.

Klokka 11 opplyste innsatsleiaren til politiet på staden, Tor Einar Bekken, til Varden at brannen var sløkt.

Ingen personar vart skadde i brannen.

(©NPK)