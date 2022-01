Kommunane får plikt til å tilby utskrift av testresultat frå koronasertifikat

innenriks

Dette blir gjort for at også ikkje-digitale brukarar skal kunne få koronasertifikat basert på testresultat, opplyser regjeringa fredag.

Plikta skal gjelde frå 1. februar, men òg før denne datoen har kommunane høve til å tilby slik utskrift.

Plikta til å tilby utskrift gjeld berre dei som har teke test ved teststasjonane til kommunen, men forskrifta opnar for at kommunen sjølv kan velje å skrive ut koronasertifikat for dei som har testa seg andre stader.

Plikta er avgrensa til koronasertifikat basert på test. Dette for at kommunane ikkje skal bli belasta med å skrive ut sertifikat basert på vaksine og gjennomgått sjukdom.

Utgiftene kommunane har til å tilby utskrift blir dekte gjennom dei ordinære kompensasjonsordningane for kommunesektoren.

(©NPK)