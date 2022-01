Regjeringa foreslår strengare karantenelover for politikarar

innenriks

Departementet skriv i høyringsnotatet at det ønskjer at personar skal kunne gå frå politikken eller ein jobb i offentleg forvaltning til ein jobb i privat næringsliv, eller motsett, men at det vil skjerpe reglane for desse overgangane.

– Dette handlar om tillit til det politiske systemet, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Dagens Næringsliv.

Avisa har tidlegare gjennomført ei undersøking der det kom fram at statsrådar, statssekretærar og politiske rådgivarar har byrja i nye jobbar og verv, utan å melde frå til Karantenenemnda.

Kommunaldepartement peikar i høyringsforslaget på at det er viktig å sikre at slike overgangar frå politiske stillingar ikkje fører til at informasjon blir misbrukt eller til at nokon får særlege konkurransefordelar, eller at det oppstår mistanke om dette.

Blant endringane i er ei utviding og styrking av informasjonsplikta. Departementet vil òg senke terskelen for å kunne gi straffegebyr som følgje av regelbrot.

– Vi vil gjere ein del endringar, og sender derfor dette på høyring. Så skal det balanserast mot betydninga av at flinke folk kan søkje seg til verv og ta politiske stillingar. Det er viktig med mobiliteten som ligg i at du kan gå mellom politikk og næringsliv. Vi må ha ein god balanse og reglar som treffer, seier Gram.

Karantenelova gjeld for embetsmenn, statstilsette og politikarar. I høyringsnotatet kjem det fram at nokre av endringane berre vil gjelde for politikarar.

Saka er på høyring fram til mars.

(©NPK)