Aktor ber retten nekte filming av Breiviks forklaring

innenriks

NTB har fått løyve frå domstolen til å filme heile rettssaka når Telemark tingrett skal vurdere Breiviks krav om prøvelauslating kommande veke. No har statsadvokat Hulda Karlsdottir formelt bede retten gjere ei ny vurdering, som inneber at forklaringas hans får fritak frå løyvet.

– Eg meiner filmopptak av forklaringa hans gir han ein talarstol for bodskapen hans som ikkje er ønskjeleg. Det er heller ikkje i samsvar med soningsregimet han er underlagd, seier Karlsdottir til NTB.

Telemark tingrett startar tysdag 18. januar behandlinga av Anders Behring Breiviks krav om prøvelauslating frå forvaringsstraffa han vart dømd til etter terrorhandlingane 22. juli 2011. Retten har sett av fire dagar til hovudforhandlinga.

– Belastning

Ein føresetnad for løyvet er at NTB gjer opptaka tilgjengeleg for andre, redaktørstyrte medium.

– Det vil ikkje minst vere ei urimeleg belastning for dei fornærma om forklaringa hans skulle bli kringkasta av media – ikkje nødvendigvis berre i samband med denne hovudforhandlinga, men i fleire år framover, seier Karlsdottir.

Redaktør for NTB visuell Christina Dorthellinger reagerer på ønsket til statsadvokaten om å hindre filming.

– Naturen i saka tilseier at forhandlingane blir gjennomførte med stor openheit. Eg meiner det må vere det prinsipielle utgangspunktet. Og det er nettopp gjennom opptak og overføring av rettsforhandlingane at allmenta blir sikra best mogleg innsyn i og kontroll med behandlinga til domstolen.

– Påtalemakta argumenterer med at filminga vil gi Breivik ein talarstol for bodskapen sin. Vi meiner dette er feil då det sjølvsagt er administratoren i retten som styrer forklaringa. Det er dessutan eit vilkår at opptaka undergis vanleg pressefagleg og presseetisk vurdering før kringkasting. Det vilkåret vil vi sjølvsagt følgje, seier Dorthellinger.

Høgreekstrem ideologi

I tillegg til bevis- og vitneførsel skal Breivik sjølv forklare seg for retten. Erfaringane frå tidlegare rettssaker tilseier at Breivik kan komme til å vie ein stor del av taletida til sitt høgreekstreme ideologiske tankegods når han får moglegheita til å snakke offentleg.

Då retten behandla søksmålet mot staten for brot på menneskerettane for fem år sidan, hevda Breivik at han no vedkjenner seg til nasjonalsosialismen. Han regna seg dessutan ikkje lenger som kristen, men som odinist.

Odinistene er ei nynazistisk rørsle, basert på enkelte sider ved norrøn mytologi.

Breiviks forsvarar, advokat Øystein Storrvik, har ikkje svart på NTBs førespurnader om saka. Han hadde ingen innvendingar til den opphavlege søknaden om filming av hovudforhandlinga.

Då hadde heller ikkje påtalemakta nokon innvendingar, kjem det fram av avgjerda til tingretten.

Partane får moglegheit til å uttale seg om kravet til statsadvokaten. Domstolen vil deretter omgåande ta stilling til han, opplyser Telemark tingrett til NTB.

Vl ha mest mogleg openheit

Domstolen viser i avgjerda si om å tillate filmopptak av saka i sin heilskap til at den utvilsamt har betydeleg offentleg interesse, og at den blir anteken å få betydeleg mediemerksemd framover.

– Gode grunnar taler derfor for at saka blir gjennomført med størst mogleg grad av openheit. Sjølv om hovudforhandlinga vil bli strøymt til utvalde lokale i Oslo og Skien, finn retten at det er gjennom opptak og overføring av rettsforhandlingane at allmenta blir sikra best mogleg innsyn i behandlinga til domstolen, skriv sorenskrivar Dag Bjørvik i avgjerda si i midten av desember.

Spørsmålet Telemark tingrett må svare på når kravet til Breivik skal behandlast 18. januar, er om mannen som drap 77 menneske, framleis er så farleg at samfunnet treng ekstra vern mot han. Han er dømt til 21 års forvaring med ein minstetid på ti år, som var den maksimale minstetiden ein domfelt kunne påleggjast då Breivik vart dømt.

Forvaringsdømte har ein lovgitt rett til å be om prøvelauslating når minstetiden er ute. Viss påtalemakta motset seg kravet, skal det takast ut ny tiltale som skal underleggjast domstolsbehandling.

