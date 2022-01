Bøndene ber om hastemøte med fleire departement

innenriks

– Bøndene står framfor ein ny vekstsesong med enorm kostnadsauke og stor uvisse. Vi treng ei forsikring frå staten om at kostnadene skal kompenserast, og det raskt, seier leiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Saman med Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber no Bondelaget om hastemøte med Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) for å drøfte moglege løysingar som skal avhjelpe den krevjande økonomiske situasjonen.

I møta vil bondeorganisasjonane ta opp at straumordninga må styrkast for landbruket. Dei peikar vidare på at internasjonale sterke kostnadsaukar rammar det norske landbruket, og at pengane som kjem i jordbruksoppgjeret, må komme tidsnok.

Ifølgje Bondelaget har landbruksministeren allereie takka ja til å møte dei tysdag.

