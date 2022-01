Fiberbrot på Svalbard blir etterforska av politiet

innenriks

– Det er noko vi etterforskar som noko mogleg straffbart. Vi må saman med eigar av kabelen sjå på kva som har skjedd, seier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt til NRK.

Det er reservesambandet til øygruppa som er ute av drift. Dersom hovudlinja òg skulle brytast, står Svalbard i ein situasjon der berre heilt nødvendige tenester vil verke gjennom satellittkommunikasjon.

Sysselmeister Lars Fause samla beredskapsrådet til møte laurdag.

– Vi skal no køyre ein forsterka risiko- og sårbarheitsanalyse for Svalbard, under statsforvaltar-hatten min. Vi skal vere heilt sikre på at vi har ein så god beredskap som mogleg her på øygruppa, seier Fause.

