Likevel isolasjon på Tolga-sikta

Det har Eidsivating lagmannsrett bestemt, ifølgje VG.

Då mannen vart varetektsfengsla i fire veker onsdag førre veke, vurderte Østre Innlandet tingrett at det ikkje var behov for å setje han i isolasjon dei to første vekene, slik påtalemakta bad om.

Påtalemakta anka saka vidare til lagmannsretten, som vurderte saka i favør til påtalemakta.

Den andre av dei tre arresterte vart òg sette fire veker i varetekt av tingretten, med to vekers full isolasjon. Dette har mannen, som er 23 år gammal, anka.

– Dette skjer skriftleg, og vi ventar ei avgjerd rimeleg raskt, seier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til NTB måndag ettermiddag.

Den tredje av dei sikta vart fengsla i fire veker fredag førre veke. Politiet ser framleis ikkje bort frå fleire arrestasjonar.

– Ut frå informasjonen vi har i saka, kan vi ikkje sjå bort frå fleire arrestasjonar. Og vi held fram med å kartleggje dette, seier Ekeland.

