Næringsministeren møter partane i arbeidslivet

innenriks

Møtet skal haldast tysdag, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til Avisa Oslo.

Departementet vil ikkje utdjupe kva temaet på møtet er, utover at dei skal diskutere status og den aktuelle situasjonen.

– Gjennom pandemien har næringsministeren jamleg hatt møte med partane i arbeidslivet, seier kommunikasjonsrådgivar Yngve Angvik.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tok i helga til orde for å oppheve skjenkestoppen for serveringsstadene i landet. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier måndag til NRK at han ønskjer å lette på tiltaka denne veka.

