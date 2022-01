Oslo utvidar tilbodet om drop-in for oppfriskingsdose

innenriks

– Det viser at vi er godt i rute med vaksinasjonen i Oslo, og at fleire blir betre beskytta for kvar dag som går, seier helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap).

Det blir tilrådd at du møter opp ved det vaksinesenteret der ein fekk dose 2. Det skal gå 20 veker (4,5 månader) mellom dose 2 og oppfriskingsdosen.

Dropin for oppfriskingsdose opnar òg for alle innbyggjarar i Oslo over 18 på utvalde vaksinesenter. Dette gjeld ved vaksinesenteret på Nordstrand, Grorud og Østensjø (Skullerud).

I tillegg har Stovner vaksinesenter same tilbod. Tilbodet om drop-in gjeld alle innbyggjarar i Oslo i denne aldersgruppa, uavhengig av bustadbydel.

– Ved å takke ja til oppfriskingsdosen bidreg du til å verne deg sjølv og andre, seier Steen.

(©NPK)