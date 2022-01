Støre opnar for å oppheve skjenkestoppen

innenriks

Støre seier i eit intervju med NRK at han ønskjer å lette på tiltaka som regjeringa innførte før jul for å bremse spreiinga av omikronsmitten. Med det seier han seg samd med regjeringspartnar og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som i helga tok til å orde for å oppheve skjenkestoppen for serveringsstadene i landet.

– Viss dei faglege råda opnar for det, så gjer vi dei tilpassingane som det er mogleg å gjere, seier Støre.

– Vi må ha kontroll gjennom denne smitteauken som vi får, og det er det tiltaka tek sikte på å oppnå, samtidig som vi får til så mykje lette og tilretteleggingar som mogleg for folk der ute, særleg barn og unge, legg han til.

Statsministeren vil derimot ikkje innføre noko koronasertifikat med det aller første.

– Vi må ha tiltak. Det er mange spørsmål rundt koronasertifikat, slik at det ikkje kjem som eit vedtak denne veka. Det må vi greie ut nærare, seier Støre.

